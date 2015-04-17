Іллічівський порт став міжнародним пасажирським пунктом пропуску

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабінету міністрів України №358-р від 15 квітня 2015 року.

Раніше пункт пропуску у порту передбачав обслуговування лише міжнародного морського вантажного сполучення, тоді як нова редакція документа передбачає право прийому як вантажів, так і пасажирів з-за кордону.

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"Змінити класифікацію пункту пропуску через державний кордон для морського сполучення "Іллічівський рибний порт" за характером транспортних перевезень з пункту пропуску міжнародного морського вантажного сполучення на пункт пропуску міжнародного морського вантажопасажирського сполучення (без обмеження вантажопідйомності транспортних засобів) з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи", - сказано в документі.

Довідка УНІАН. Іллічівський морський рибний порт розташований за 20 км на південь від Одеси. Площа території порту становить 40 га. На вході в акваторію порту глибини становлять 14,5 м, а біля причалів до 11 м, що дозволяє обслуговувати судна практично будь-якої вантажопідйомності.

Довжина причальної лінії порту становить близько 1,2 км.

Нагадаємо, минулого року УНІАН повідомляв, що призначений новий начальник Іллічівського морпорту.