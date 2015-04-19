Круїзні компанії почали обходити Чорне море стороною через Крим

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на портал БНР.

Причина, зазначена судновласниками, - неможливість відвідування інших чорноморських портів - Одеси, Ялти і Сочі.

Великі круїзні компанії офіційно оголосили на своїх сайтах, що відмовляються від морських круїзів по Чорному морю в зв'язку з ситуацією на Кримському півострові.

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В грудні 2014 року європейським компаніям заборонили надавати туристичні послуги в Криму, а круїзним суднам - заходити в порти півострова у зв'язку з анексією Криму Росією в березні 2014 року.

Через рік почалися арешти суден, які заходили у кримські порти.