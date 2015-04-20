Першу в Україні концесійну дорогу обіцяють побудувати максимум за 5 років

Будівництво першої в Україні концесійної автомобільної дороги за маршрутом Львів - Краковець займе до 5 років.

Про це повідомила керівник підрозділу міжнародного співробітництва та інвестицій Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Терезія Бабич під час зустрічі з журналістами.

«Орієнтовно, від чотирьох до п'яти років буде термін будівництва такої дороги, оскільки це найвищий рівень категорійності дороги, це буде, як прийнято називати, автобан, тобто швидкісна дорога, яка обходитиме населені пункти», - сказала Бабич.

Разом з тим, вона не уточнила вартості будівництва, оскільки «це предмет торгу».

«Фінансові умови - це предмет торгу, вартість проекту я озвучити не можу, однозначно це сотні млн доларів, оскільки йдеться про абсолютно нове будівництві дороги», - сказала Бабич.

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У свою чергу міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що у фінансуванні даного пілотного проекту зацікавлені міжнародні фінансові організації.

«Я думаю, що коли буде завершено конкурс, потрібно буде в дуже стислі терміни починати будівництво. Ми проговорили з ЄІБ, зі Світовим банком, з ЄБРР, вони готові «відкрити кишеню», їм цікаво профінансувати цей проект», - сказав міністр.

Бабич також повідомила, що даний проект є потенційно самоокупним, але буде отримуватиме допомогу з бюджету.

«Класикою жанру вважається інтенсивність руху від 10 тисяч автомобілів, для того, щоб проект мав інтерес для інвестора, ми прогнозуємо до 36 тисяч упродовж 30 років, у наших розрахунках, проект окупний, але він окупний тільки в тому разі, якщо буде залучено адекватне фінансування. У будь-якому випадку проект отримуватиме допомогу з бюджету», - сказала вона.

За словами Бабич, закон про концесію передбачає три джерела повернення інвестицій: плата за проїзд, плата за експлуатаційну готовність дороги і будь-які види субсидій та компенсацій.

«Оскільки плата за проїзд надходитиме до бюджету і концесіонер її не побачить, ми йому платитимемо за експлуатаційну готовність. Концесіонер застрахований у будь-якому випадку, навіть якщо плата за проїзд буде недостатньою», - сказала представник «Украавтодору».

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський анонсував подання інвесторам першого в Україні проекту концесійної автомобільної дороги Львів - Краковець ще в березні 2015 року, але воно досі не відбулося.

У вересні 2013 року Кабінет міністрів дозволив на умовах концесії будівництво трьох автомагістралей: Львів - Краковець, Ульянівка - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ - Сімферополь, а також Новомосковськ - Запоріжжя - Мелітополь - Джанкой - Сімферополь.

До стадії розробки дійшов тільки проект дороги Львів - Краковець, в який, за підрахунками Мінінфраструктури, необхідно інвестувати близько 13 млрд грн.

Спочатку обсяг коштів, запланованих до залучення в рамках реалізації пріоритетних проектів будівництва доріг на умовах концесії, становив близько 10 млрд дол.