Перші проекти нових бетонних доріг в Україні можуть з'явитися до кінця червня

Перші проекти будівництва нових бетонних доріг в Україні, замість асфальтових можуть з'явитися до кінця червня поточного року, повідомив журналістам міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

«Якщо все буде нормально, через два місяці з'являться перші проекти. Це може бути в прифронтовій зоні та припортових зонах. У припортовій зоні дуже багато зернових перевозиться на автомобілях, які не зовсім відповідають ваговим стандартам, а бетонна дорога повинна витримати навіть найбільші навантаження», - сказав Пивоварський.

Відповідаючи на питання щодо джерел фінансування такого будівництва, міністр зазначив, що фінансувати його може як «Укравтодор», так і місцева влада чи порти.

Разом з тим, керівник департаменту стратегічного розвитку доріг та автомобільного транспорту в Міністерстві інфраструктури Роман Хміль у коментарі УНІАН повідомив, що заміна асфальтового дорожнього покриття на бетонне дасть змогу заощадити на такому будівництві 30% коштів.

«Бетонні дороги на 30% дешевші, асфальтова живе 7-8 років, а бетонна - 30 років без капітального ремонту, тому асфальтову втричі частіше потрібно буде капітально ремонтувати», - сказав Хміль.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Міністерство інфраструктури України запропонувало задля економії коштів вивчити питання будівництва бетонних доріг, оскільки в будівництві асфальтових доріг більш як 70% займають імпортні складові. Крім того, за оцінками міністерства, бетонні дороги мають більший термін експлуатації і їх будівництво дасть можливість змінити структуру видатків у бік українського виробника.

У держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, з них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде спрямовано на погашення боргових зобов'язань «Укравтодору».

Довідка УНІАН. Згідно із законом України про Державний бюджет на 2015 рік, а також відповідно до змін в Податковий і Бюджетний кодекси, фінансування дорожнього господарства здійснюється із загального фонду держбюджету, тобто виділення коштів на дороги відбувається за залишковим принципом, після того, як буде задоволено потреби інших сфер економіки, які мають захищені статті або цільові джерела фінансування у спеціальному фонді держбюджету.