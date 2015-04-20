Кабмін вирішив перевірити системи захисту інформації у великих держкомпаніях

Кабінет міністрів України надав Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) право на проведення перевірки стану криптографічного захисту інформації ряду великих державних підприємств.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду №373-р від 15 квітня 2015 року.

Згідно з документом, Держспецзв'язку отримало право провести перевірку систем криптозахисту таких держпідприємств: акціонерна холдингова компанія «Артем», «Укроборонсервіс», «Науково-технічний комплекс «Імпульс», «Антонов», «Інформсервіс» - Центр міжгалузевого спеціального зв'язку, НАК «Укренерго» та його п'ять відокремлених підрозділів НАЕК «Енергоатом» і його три відокремлені підрозділи.

Згідно з розпорядженням уряду, метою перевірки є «запобігання завданню шкоди національній безпеці у сфері криптографічного захисту інформації». Перевірка систем захисту інформації підприємств проводиться в період квітень-червень 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше невідомі хакери не раз здійснювали DDoS-атаки на інтернет-ресурси державних органів і урядових порталів.

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У квітні поточного року народні депутати зареєстрували законопроект №4994, в якому пропонується з метою підвищення інформаційної безпеки України посилити відповідальність за несанкціоноване втручання в інформаційно-телекомунікаційні (ІКТ) системи.

Згідно з законопроектом, за несанкціоноване втручання в роботу ІТК систем і поширення електронної інформації з обмеженим доступом пропонується встановити покарання на строк від 2 до 6 років, у той час як на даний момент за такі злочини порушники несуть адміністративну відповідальність і караються максимальним штрафом у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.