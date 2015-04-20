Кабмін має намір повернути норму "диктаторських законів" про обов'язкову реєстрацію SIM-карт

Кабмін доручив Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) розробити проект постанови, що передбачає обов'язкову ідентифікацію клієнтів і надання телекомунікаційних послуг із використанням SIM-карти на підставі укладеного договору між оператором та абонентом.

Попередній проект постанови виставлений на громадське обговорення та опублікований на офіційному сайті Держспецзв'язку.

Як зазначається у повідомленні відомства, необхідність у розробці даної постанови виникла у зв'язку з постійною загрозою з боку терористів і російських військових, які, зокрема, використовують «знеособлені» мобільні пристрої «для створення розвідувально-інформаційної мережі зі збору і передачі даних щодо дислокації і переміщення сил АТО, коректування вогню по них та активування вибухових пристроїв шляхом виклику на мобільний пристрій».

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За словами радника голови Держспецзв'язку Віталія Кукси, протягом 30 днів (до 10 травня) проект постанови буде перебувати на громадському обговоренні, після чого Держспецзв'язку систематизує отримані пропозиції, внесе зміни і направить проект на затвердження Кабміну.

Після цього уряд повинен узгодити текст проекту постанови з іншими відомствами і прийняти його.

У тексті проекту постанови зазначається, що документ набуде чинності через 6 місяців від дня його прийняття.

«Прийняття проекту постанови буде сприяти чіткій ідентифікації абонентів мобільного зв'язку, що підвищить ефективність діяльності правоохоронних органів під час проведення слідчих дій та притягнення до відповідальності винних осіб та угруповань, а також буде сприяти подоланню «мобільного шахрайства», зокрема під час використання послуг перенесення абонентського номера або проведення банківських операцій», - зазначають у Держспецзв'язку.

У свою чергу, мобільні оператори вважають, що проект постанови потребує обговорення і доопрацювання.

Як зазначила прес-служба оператора «МТС Україна», персоналізація проданих SIM-карт позначиться не лише на обсягах продажів, але і на доступності послуг.

«Особливий порядок реалізації SIM-карт виключить можливість вільного продажу стартових паркетів у неспеціалізованих торгових точках. Для операторів це буде означати зміну системи дистрибуції, додаткові витрати, а для абонентів - додаткові незручності, особливо для жителів невеликих населених пунктів та сіл, де немає спеціалізованого роздробу», - зазначають у компанії.

В «МТС Україна» також кажуть, що, як показує практика, навіть у тих країнах, де стартові пакети продаються виключно за паспортами, обійти це обмеження не складно, оскільки договори просто оформлюються зловмисниками на чужі паспорти.

У компанії «Київстар» також вважають за необхідне провести додаткове обговорення цього питання.

«Переважна більшість клієнтів - понад 40 млн SIM-карт по всіх телеком-операторів - обслуговуються анонімно. Питання ідентифікації такої кількості користувачів дуже складне і вимагає детального опрацювання. Ми дуже сподіваємося, що під час обговорення даного законопроекту буде знайдене розумне рішення», - повідомив директор з корпоративних зв'язків «Київстар» Михайло Шуранов.

Раніше про недоцільність обов'язкової реєстрації абонентів також казали в компанії «Астеліт» (TM Life).

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні кілька разів робилися спроби впровадження системи обов'язкової ідентифікації абонентів мобільного зв'язку. Зокрема, норма про прив'язку SIM-картки до паспорта містилася в одіозних законах від 16 січня 2014 року.