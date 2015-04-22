Радником міністра інфраструктури став голова компанії Ахметова

Генеральний директор машинобудівної компанії Corum Group, що входить до холдингу СКМ Ріната Ахметова, Євген Ромащин став радником міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що Ромащин є радником міністра з 20 березня цього року і курирує залізничний транспорт.

У свою чергу, в коментарі УНІАН Ромащин підтвердив, що є радником Пивоварського «на громадських засадах» і офіційно буде звільнений з посади гендиректора Corum Group з 23 квітня цього року.

У прес-службі машинобудівної компанії УНІАН повідомили, що генеральним директором Corum Group з 22 квітня 2015 року призначений Яків Сідляренко, який до цього обіймав посаду інвестиційного менеджера СКМ.

«Євген Ромащин, який очолював Corum (до ребрендингу - НВК «Гірничі машини») з 2010 року, прийняв рішення продовжити свою кар'єру за межами компанії», - відзначили у прес-службі.

У повідомленні наголошується, що Сідляренко прийшов до СКМ у 2010 році на позицію інвестиційного менеджера машинобудівного бізнесу групи "СКМ", також входив до складу наглядової ради Corum Group.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2014 року Міністерство інфраструктури оголосило про старт відбору кандидатів на посади генеральних директорів «Укрзалізниці» і аеропортів «Бориспіль» і «Львів».

Вже в лютому цього року Міністерство інфраструктури обнародувало фінальний список кандидатів конкурсу з відбору на посаду генерального директора "Укрзалізниці". До трійки фіналістів увійшли гендиректор машинобудівної компанії Corum Group Ромащин, екс-глава компанії North American Interpipe Деніел Валк (компанія є підрозділом трубно-колісної компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука - УНІАН) і фінансовий директор, директор зі стратегії однієї з провідних фармацевтичних компаній України "Фармак" Діна Немирович.

Однак 20 лютого Дніпропетровський окружний адміністративний суд своєю постановою заборонив Мінінфраструктури подальше проведення цього конкурсу за позовом одного з учасників відбору, який не пройшов фінальний етап і звинуватив номінаційний комітет у некомпетентності та відсутності прозорості відбору.

Читайте такожНомінаційний комітет не зміг обрати нового керівника "Укрзалізниці"

У свою чергу, міністерство подало апеляцію на дане рішення, розгляд якої відбудеться 23 квітня 2015 року, до цього часу конкурс залишається заблокованим.

Corum в 2013 році одержала 13,3 млн грн чистого збитку проти 31,4 млн грн чистого прибутку роком раніше.

Довідка УНІАН. Компанія Corum (Донецьк) спеціалізується на наданні комплексних рішень, виробництві та сервісі обладнання в галузі видобутку, переробки і транспортування корисних копалин, а також будівництві шахт.

До Corum входять виробничі та ремонтні майданчики в Україні та Росії, торгові компанії в Україні, Росії, Казахстані, В'єтнамі та Польщі.

Corum Group входить в одну з найбільших фінансово-промислових груп України «Систем Кепітал Менеджмент» Ахметова.