Бойовики "ДНР" вирішили відібрати майно "Київстар" і створити свого оператора зв'язку

Так звана влада "ДНР" відібрала все доступне їй майно компанії "Київстар" і вирішили створити на його базі власного оператора.

Про це повідомляє один із сайтів донецьких сепаратистів.

"Президія ради міністрів ДНР" навіть видала постанову "про введення тимчасової державної адміністрації" в компанії.

"Даною постановою вводиться тимчасова адміністрація на ПрАТ «Київстар» у частині майнового комплексу, який знаходиться на території "ДНР", і створюється ДП "Республіканський оператор зв'язку". "Міністерству зв'язку ДНР" передається на баланс майно мобільного оператора "Київстар", яке ДП "Республіканський оператор зв'язку" приймає в управління", - заявив незаконний уряд "ДНР".

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Як повідомляв УНІАН, 4 лютого «Київстар» повідомив про тимчасове відключення сегменту мережі мобільного зв'язку на території Донецької й Луганської областей, непідконтрольній владі. У прес-службі компанії зазначили, що оператор відключив зв'язок у зоні АТО через відсутність можливості фізичного контролю мережі, «керуючись вимогами законодавства, інтересами безпеки і збереження даних клієнтів». Пізніше в компанії заявили про захоплення озброєними людьми технічного центру «Київстару» в Донецьку.

11 лютого президент «Київстару» Петро Чернишов повідомив, що компанія звернулася до інших українських операторів, які надають послуги зв'язку у зоні АТО, з проханням допомогти організувати національний роумінг в їх мережах для відновлення мобільного зв'язку на Донбасі.