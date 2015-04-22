Мінінфраструктури доручило «Укрзалізниці» запустити швидкісний нічний поїзд Харків - Київ - Львів



Про це повідомив радник міністра інфраструктури Олександр Кава на своїй сторінці у Facebook.

«Доручили «Укрзалізниці» опрацювати запуск швидкісного нічного поїзди зі спальними вагонами Харків - Київ - Львів з часом ходу 10-11 годин. Враховуючи наявність спальних вагонів і локомотивів, розрахованих на 160 км/год, завдання цілком реальне і може бути реалізоване за кілька місяців», - написав Кава.

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За його словами, зараз на цьому напрямку нічні поїзди долають цю відстань за 19-21 год.

Також пасажири мають можливість проїхати відстань у 1061 км між Львовом і Харковом на денних швидкісних поїздах категорії ”Інтерсіті+” з пересадкою на станціях Дарниця та Київ-Пасажирський.

”Переконаний, що пасажирам дуже сподобається можливість, виїхавши з Харкова о 21-й годині, вже о 7-й ранку прокинутися в комфортному купе і попити кави у затишному кафе у Львові”, - написав Кава.

Він відзначив, що буде додатково вивчена можливість продовження маршруту цього поїзда до Івано-Франківська, «тоді дорога від Харкова до Івано-Франківська займе лише 12 годин».

Як повідомляв УНІАН, з другої половини січня цього року ”Укрзалізниця” через брак коштів на обслуговування поїздів скасувала шість пар поїздів, а для ряду інших поїздів - скоротила частоту курсування.

Наприкінці 2014 року «Укрзалізниця» приступила до розробки нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки, який буде введено в дію 13 грудня 2015 року, а не в травні, як це було раніше.