Єгипетський супутник, виготовлений Росією, відмовив на орбіті

Єгипетський супутник EgyptSat 2, виготовлений в рамках міждержавного контракту російською РКК «Енергія», відмовив на орбіті, пропрацювавши штатно менше року з моменту запуску, пишуть «Известия».

Управління апаратом було втрачено 14 квітня, після чого єгипетські фахівці звернулися за допомогою до російських колег, і тепер вони спільними зусиллями намагаються налагодити зв'язок з апаратом.

Читайте такожЗМІ: Космічний ешелон протиракетного контролю Росії не буде працювати до червняВартість контракту зі створення супутника, наземної інфраструктури управління ним і навчання персоналу становила $40 млн. Апарат був успішно запущений 16 квітня 2014 року з Байконура.

Заявлений термін активного існування EgyptSat - 11 років. За словами джерела в «Енергії», поки списувати апарат рано - його зараз намагаються реанімувати. Втім, «рятувальна операція» триває вже тиждень і поки результатів не дає.

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"На мій погляд, кожен виробник повинен спеціалізуватися на чомусь конкретному, у РКК «Енергія» ніколи не було компетенцій в плані виробництва супутників, - каже Андрій Іонін, член-кореспондент російської Академії космонавтики імені Ціолковського. - Це тільки здається, що все просто: купив все, що потрібно, інтегрував - і вперед. Насправді все набагато складніше. Дуже сподіваюся, що часи, коли всі великі ракетно-космічні підприємства у нас намагалися займатися всім, відходять в історію".