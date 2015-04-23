Росія зібралася налагодити випуск знакового українського автомобіля «Запорожець»

У Росії розробляється малолітражний автомобіль - аналог «Запорожця», легендарна радянська малолітражка, що випускалася в УРСР, а потім в Україні, пишуть "Известия".

Також на модульній платформі буде побудований і утилітарний позашляховик, для його дизайну прообразом стала не менш знакова модель для Росії - ГАЗ-69. Обидва нових автомобіля, які розроблені на 30-40%, отримали робочу назву «Ватажок», кросовер і позашляховик, відповідно.

Читайте такожАвтопром Росії в цьому році скоротиться ще на 10%, а імпорт і продажі впадуть на 40%Розробка обох автомобілів ведеться на базі лабораторії транспортних засобів сільськогосподарського призначення російського аграрного університету ім. К.А.Тімірязєва за участю НДІ «Конструкцій автомобілів».

"Та машина, про яку ми говоримо, точно не буде «Запорожцем» в прямому сенсі слова, хоча б тому, що вона не буде випускатися в Запоріжжі. З «Запорожцем» вона буде пов'язана якимись зовнішніми, що нагадують цей знаковий автомобіль, формами", - пояснює завідувач лабораторії університету Тімірязєва професор Тенгізі Дзоценідзе.