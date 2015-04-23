Росія через кризу значно уріже витрати на космос

Голова Роскосмосу Ігор Комаров повідомив, що фінансування федеральної космічної програми 2016-2025 років може скоротитися до 2 трильйонів рублів під впливом "нових економічних умов", пише Рейтер.

Попередній варіант програми, що передбачає збереження всіх запланованих проектів, повинен був коштувати 2,85 трильйона рублів - у три з половиною рази дорожче попередньої десятирічної програми 2006-2015 років.

Проект програми, яка включає тільки витрати на цивільні космічні проекти, змінився з урахуванням девальвації рубля, зростання банківських ставок, інфляції та необхідності імпортозаміщення деяких компонентів і матеріалів, йдеться в презентації.

Санкції, введені США проти Росії після анексії Криму і збройного конфлікту в східній частині України, включали в себе, зокрема, заборону на постачання обладнання для космічних програм, але Комаров говорив, що труднощі в постачанні були незначними.

Скорочення фінансування програми передбачає відмову від ряду наукових програм, а також економію на розробку ракетоносія надважкого класу, сказав Комаров.

При цьому освоєння Місяця залишається в числі пріоритетів програми, сказав він. До 2025 року Росія повинна бути готова до пілотованого обльоту місяця, а до 2029 - до висадки космонавтів на його поверхню.

Через відсутність ракетоносія надважкого класу, який планувалося розробити для місячної програми, для цих запусків передбачається використовувати вдосконалений ракетоносій Ангара А5В, а для нового надважкого ракетоносія "створити технологічний заділ", сказав представник Роскосмосу.

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Майже третина бюджету науково-дослідних робіт у рамках програми - 418 мільярдів рублів - планується витратити на пілотовані проекти, в тому числі на розширення наукової програми Міжнародної космічної станції, створення російської орбітальної бази з можливістю складання космічних апаратів, добудову космодрому Східний і місячну програму.

Проект федеральної космічної програми переданий в уряд РФ і повинен бути затверджений в червні, сказав представник Роскосмосу.