Мешканці Броварів першими протестують 3G-зв'язок в Україні

Найбільший український оператор мобільного зв'язку «Київстар» запускає в тестовому режимі мережу стандарту UMTS (3G) в місті Бровари (Київська область), повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook президент оператора Петро Чернишов.

«Поки це тестовий період: технарі «Київстару» налаштовують мережу без надання послуг абонентам - такий формат роботи нам поки що дозволила держава. Трохи дивно - але ми граємо за правилами», - написав Чернишов.

За його словами, метою розгортання 3G-мережі в масштабах міста є навантажувальне тестування продуктивності обладнання оператора.

«Окремі точкові включення в офісах і магазинах не дозволять налагодити мережу повністю. Бровари ж були вже технічно готові до запуску - там все вже у нас побудовано. Це «модель» будь-якого іншого міста для запуску 3G, наприклад, Києва», - зазначив президент компанії.

Читайте також«Київстар», МТС і life:) офіційно затвердили переможцями конкурсу на 3G-зв'язокЯк повідомляв УНІАН, 23 лютого НКРЗІ провела торги з голосу по тендеру на отримання ліцензій на 3G-зв'язок. За результатами торгів оператор «Астеліт» став переможцем конкурсу на 3G-зв'язок за першим лотом, збільшивши стартову вартість ліцензії з 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Другий лот дістався оператору «МТС Україна» за 2,715 млрд грн, а третій - «Київстару» за 2,7 млрд грн.

Згідно з умовами тендеру, оператори повинні протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років - на території всіх районних центрів та всіх населених пунктів із населенням понад 10 тисяч осіб.

Раніше мобільні оператори обіцяли запустити перші власні мережі третього покоління не пізніше ніж через 6 місяців після отримання ліцензії, однак не бралися прогнозувати можливу вартість 3G-зв'язку в Україні. При цьому низка експертів ринку телекомунікацій зазначали, що ціна на послуги третього покоління зв'язку складатиме близько 100-150 грн на місяць.