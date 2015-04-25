Російські військові почали будувати залізницю в обхід України

Про це повідомив журналістам заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков, передає ТАСС.

Сьогодні він перевірить хід будівництва під час робочої поїздки в Воронезьку область.

"Військовослужбовцям належить виконати завдання з відсипки земляного полотна на ділянці з 12-го по 30-й км протяжністю 18 км. Після його готовності особовий склад залізничних військ виконає роботи зі спорудження верхньої будови колії - укладання рейко-шпальної решітки. Планований обсяг земляних робіт становить понад 3,5 млн куб метрів", - розповів Булгаков.

Він уточнив, що "залучено понад 360 одиниць спеціальної військової техніки та близько 900 осіб особового складу".

Для розміщення військових і техніки обладнані польові табори в селищах Новопавлівка і Колісниківка Воронезької області.

"Таким чином, - наголосив заступник міністра, - залізничні війська залучені до дуже важливого для держави проекту - будівництва двоколійної електрифікованої залізниці на ділянках Південно-Східної і Північно-Кавказької залізниці протяжністю 122,5 км".