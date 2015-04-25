Російські військові почали будувати залізницю в обхід України
Російські залізничні війська приступили до будівництва двоколійної електрифікованої залізниці довжиною 18 км на ділянці між Журавкою Воронезької області і Міллерово Ростовської області.
Про це повідомив журналістам заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков, передає ТАСС.
Сьогодні він перевірить хід будівництва під час робочої поїздки в Воронезьку область.
"Військовослужбовцям належить виконати завдання з відсипки земляного полотна на ділянці з 12-го по 30-й км протяжністю 18 км. Після його готовності особовий склад залізничних військ виконає роботи зі спорудження верхньої будови колії - укладання рейко-шпальної решітки. Планований обсяг земляних робіт становить понад 3,5 млн куб метрів", - розповів Булгаков.
Він уточнив, що "залучено понад 360 одиниць спеціальної військової техніки та близько 900 осіб особового складу".
Для розміщення військових і техніки обладнані польові табори в селищах Новопавлівка і Колісниківка Воронезької області.
"Таким чином, - наголосив заступник міністра, - залізничні війська залучені до дуже важливого для держави проекту - будівництва двоколійної електрифікованої залізниці на ділянках Південно-Східної і Північно-Кавказької залізниці протяжністю 122,5 км".