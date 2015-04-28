У Росії депутати-комуністи домагаються стягнення податків з Google, eBay і PayPal

Депутати Держдуми від КПРФ заявили, що знайшли підстави для стягнення податків з Google, eBay, PayPal, і пропонують Федеральній податковій службі Росії цим зайнятися, передає ПРАЙМ.

Заступник голови ЦК КПРФ Валерій Рашкін і секретар ЦК КПРФ Сергій Обухов підготували депутатський запит, який найближчим часом направлять главі ФНС Михайлу Мішустіну.

Читайте такожУ Росії знову перекроюють бюджет: для покриття держборгу не вистачає 26 мільярдів рублівРаніше депутати вже зверталися до глави відомства з проханням посилити контроль за сплатою податків транснаціональними корпораціями, у тому числі Google і Apple. Вони відзначали, що продаж в Росії додатків, музики, фільмів та іншої продукції в онлайн-магазинах App Store, iTunes і Google Play повинна обкладатися податками. У відповіді ФНС на депутатський запит зазначається, що перешкодою для оподаткування таких послуг є розташування їх інфраструктури, у тому числі серверів, за межами Росії.

Основні напрями податкової політики РФ передбачають зміни до Податкового кодексу, щоб визначити місце реалізації телекомунікаційних послуг. Згідно з поправками, місцем реалізації таких послуг буде визнаватися місце здійснення діяльності покупця, а не продавця, як встановлено в даний час, йдеться у відповіді.

У новому запиті Рашкін і Обухов посилаються на повідомлення ЗМІ, згідно з яким Google, eBay і PayPal вже почали переносити сервери в дата-центри на території Росії. Це пов'язано з набуттям сили закону про зберігання оброблених в інтернеті персональних даних росіян на серверах в Росії з 1 вересня 2015 року.