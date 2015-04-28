Ввезення до України авто старше п'яти років з 2016 року буде заборонено - Асоціація автоімпортерів
З 1 січня 2016 року, згідно з підписаною угодою з ЄС, в Україну заборонено ввезення автомобілів, які не відповідають екологічним вимогам стандарту Євро-5, тобто старше 5 років.
Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.
"З підписанням угоди з ЄС Україна взяла на себе зобов'язання, що з 1 січня наступного року в Україні буде заборонено ввезення автомобілів, які не відповідають екологічним стандартам Євро-5", - сказав Назаренко.
За його словами, стандарт було введено в Європі в 2009 році, і він забороняє імпорт автомобілів, що були в користуванні більш як 5 років.
"В угоді з ЄС ми підписали ці умови, і скасувати цей закон ми вже не можемо", - сказав Назаренко.
Він відзначив, що з 1 січня 2014 року до 1 січня 2016 року в Україні діє екологічний стандарт Євро-4.
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Довідка УНІАН. Євро-4 - екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів, введений в Євросоюзі в 2005 році. Сертифікат Євро-4 підтверджує відповідність автомобіля чи будь-якого іншого транспортного засобу європейським екологічним стандартам, основним показником якого є рівень викиду в атмосферу шкідливих речовин - вуглекислого газу, оксидів азоту і вуглеводнів тощо.
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Євро-5 - стандарт обов'язковий для всіх нових вантажних автомобілів, що продаються в Євросоюзі, з жовтня 2008 року і для всіх легкових автомобілів - з 1 вересня 2009 року. Норми за викидами: СН до 0,05 г/км, CO до 0,8 г/км і NOy до 0,06 г/км.
Оскільки реальна дія екологічного стандарту Євро-5 в країнах Євросоюзу та США встановилася в 2009 році, відповідно, автовиробники почали випуск автомобілів, які відповідають новим правилам, після вересня 2009 року. Для автомобілів, які не відповідають класу Євро-5, необхідно буде обов'язкове переобладнання двигуна.