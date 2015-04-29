"УкрАвто" за рік отримала більше мільярда гривень збитку

Про це йдеться в річному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії за підсумками року скоротився на 29% - до 2,016 млрд грн з 2,84 млрд грн роком раніше. Валовий прибуток в порівнянні з торішнім результатом зріс на 23% - до 313,55 млн грн з 254,136 млн грн. Прибуток від операційної діяльності збільшився на 14% - до 95,06 млн грн з 83,411 млн грн.

Поточні зобов'язання корпорації за рік зросли на 52,5% - до 782,76 млн грн, довгострокові – на 28%, до 1,04 млрд грн.

Також згідно зі звітом, чисельність працівників корпорації за рік скоротилася в два рази - до 1,583 тис. з 3,134 тис. осіб.

У 2015 році "УкрАвто" планує реалізувати 17,4 тис. легкових, комерційних автомобілів та автобусів. За прогнозами корпорації, український ринок нових автомобілів в 2015 році складе близько 77 тис. одиниць проти 105,957 тис. за підсумками 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із загальним падінням економіки України та скороченням продажів Запорізький автомобілебудівний завод, що входить до складу корпорації "УкрАвто", в грудні 2014 року повністю зупинив випуск автомобілів.

Згідно з даними асоціації "Укравтопром", продаж "ЗАЗ" в 2014 році порівняно з 2013 роком скоротилися на 55% - до 7,908 тис. з 17,709 тис. авто.

В Україні виробництво автотранспортних засобів в 2014 році порівняно з 2013 роком скоротилося на 43% - до 28,751 тис. авто.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію "УкрАвто".

Корпорація "УкрАвто" є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ "ЗАЗ" і польського автозаводу FSO. У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.