Україна розраховує підписати договори про "відкрите небо" зі США, Канадою та Китаєм

Україна розраховує підписати договори про "відкрите небо" з США, Канадою і Китайською Народною Республікою, повідомив у ході прес-конференції з нагоди запуску першого далекомагістрального рейсу Київ - Пекін авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" голова Державної авіаційної служби України Денис Антонюк.

«Китайській авіаційній владі відправлено листа з пропозицією підписати договір про відкрите небо з Китаєм. Поки що китайська сторона не підтвердила своє бажання, але з допомогою наших контактів з авіавладою Китаю ми будемо працювати над цим питанням. Якщо ми відкриваємо західний розвиток, то було б логічно працювати з цим на схід, - сказав Антонюк. – Якщо говорити про те, над чим ще ми працюємо в цьому напрямку, то на фінальній стадії договір про відкрите небо зі Сполученими Штатами. Ми сподіваємося на червень-липень розраховуємо вийти на підписання. Ми також направили пропозицію підписати договір про відкрите небо з Канадою».

Читайте такожЄврокомісія не знає, коли буде підписано «відкрите небо» з Україною

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Україна сподівається підписати Угоду про єдиний авіаційний простір між Україною і Європейським Союзом. Як підкреслювали у Міністерстві інфраструктури України, питання підписання договору вирішуватиметься на найвищому політичному рівні.

Угода про єдиний авіаційний простір з ЄС мала бути підписана ще в червні 2014 року, але через невирішеність суто внутрішньої проблеми ЄС - питання терміна «територія» в контексті Гібралтару, документ станом на сьогодні не підписаний. Угоду було парафовано ще в 2013 році.

Читайте такожУкраїна розробила п'ять варіантів вирішення "Гібралтарського питання"

Документ гарантуватиме доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною і країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.