Українцям запропонували повідомляти про неякісний ремонт доріг

Міністерство інфраструктури України закликає громадськість повідомляти про неякісне проведення ремонтних робіт з ліквідації ямковості на автомобільних дорогах країни поза населеними пунктами.

Зокрема, транспортне відомство створило електронну скриньку для прийому таких повідомлень від українців, куди кожен зможе надіслати інформацію про те, як виконуються ремонтні роботи на дорозі, а також вказати координати цього місця і надіслати фотографію, сказано на сторінці міністерства в соціальній мережі Facebook.

Міністерство зазначає, що йдеться про траси і автошляхи, які знаходяться за межами населених пунктів, оскільки за комунальні вулиці та дороги в містах, селах і селищах відповідає місцева влада.

Згідно з повідомленням, міністерство сподівається, що така ініціатива допоможе ефективніше витратити 1,35 млрд грн бюджетних коштів, виділених цього року на ямковий ремонт.

За інформацією міністерства, порушенням технології усунення ямковості на дорогах можна вважати проведення таких робіт без відповідної огорожі і попередження водіїв, виконання ремонтних робіт у дощову погоду та інше.

Крім того, на місці проведення робіт повинен перебувати інженерно-технічний працівник, який зобов'язаний мати технологічну карту виконання робіт або будь-який інший документ, що регламентує робочі операцій, умови та порядок їх виконання, а також основні показники контролю операцій та результату роботи.

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Як повідомляв УНІАН, на розвиток та утримання доріг в 2015 році Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») отримало 3,4 млрд грн.

Міністерство інфраструктури готує масштабну реформу «Укравтодору», зокрема ініціює проведення децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади.

Крім того, планується позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги.

На сьогодні дорожня галузь в Україні фінансується із загального фонду держбюджету, тобто виділення коштів на дороги відбувається за залишковим принципом, після того, як будуть задоволені потреби інших сфер економіки, які мають захищені статті або цільові джерела фінансування у спеціальному фонді держбюджету. У програмі передбачається диверсифікувати джерела дорожніх інвестицій. Так, у структурі держбюджету планується створити дорожній фонд, а місцева влада зможе спрямовувати на утримання доріг надходження від акцизу на пальне з АЗС у розмірі 5-10%, а також створювати територіальні дорожні фонди.