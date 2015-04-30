Україна і Китай можуть підписати договір про «відкрите небо»

Договір про «відкрите небо» між Україною і Китайською народною республікою стане предметом обговорення під час засідання українсько-китайської двосторонньої комісії з співробітництва.

Про це повідомив журналістам Надзвичайний і Повноважний Посол України в КНР Олег Дьомін.

«Договір про «відкрите небо» – обробляється китайською стороною. Це дуже цікавий проект. Він стане однією з тем для обговорення під час засідання двосторонньої комісії з торговельно-економічного співробітництва, яке відбудеться найближчим часом», - сказав Дьомін.

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Раніше голова Державіаадміністрації України Денис Антонюк повідомив, що Україна направила китайській стороні заявку на укладення договору про «відкрите небо» в рамках розвитку авіасполучення не лише з Європейським Союзом, а також з країнами Сходу. В свою чергу посол України в КНР Дьомін повідомив, що засідання міжурядової комісії з співробітництва відбудеться найближчим часом.