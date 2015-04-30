«Укрзалізниця» назвала причину сходження з рейок потягу Hyundai в Харківській області

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомили, що до такого висновку дійшла спеціально створена комісія відомства.

«За попередніми висновками комісії «Укрзалізниці» з розслідування випадку сходження вагона поїзда «Інтерсіті+» Харків - Київ, що стався 28 квітня, причиною інциденту були помилкові дії персоналу при організації руху. Розслідування триває», - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що сходження з рейок третього вагона поїзда сталося 28 квітня о 19:03, а завершити відновлювальні роботи залізничникам вдалося наступного дня о 07:00. 30 квітня цей поїзд повернувся на маршрут.

Раніше міліція відкрила кримінальне провадження за фактом сходження з рейок швидкісного поїзда. Співробітники міліції встановили, що з рейок зійшла колісна пара одного з вагонів поїзда на стрілці перед в'їздом на станцію Люботин (Харківська обл.). Також у міліції, посилаючись на залізничників повідомили, що причиною могла стати помилка диспетчера станції, яка несподівано перевела стрілку з першої колії на другу".

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Як повідомляв УНІАН, за даними «Укрзалізниці», ввечері 28 квітня один із вагонів швидкісного поїзда Hyundai поблизу Харкова на шляху прямування до столиці зійшов із рейок. Для транспортування пасажирів був задіяний поїзд із локомотивною тягою, люди були доставлені до Києва із запізненням майже на п'ять годин. Жертв і постраждалих не було.

Варто зазначити, що після виходу на маршрути з травня 2012 року корейські поїзди ламалися один за іншим і простоювали годинами, пік поломок припав на зиму 2012-2013 рр.

За даними ЗМІ, Європейський банк реконструкції та розвитку назвав запуск «Укрзалізницею» швидкісних поїздів виробництва Hyundai Rotem, які поспіхом закуповували під чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, провалом 2012 року.

У лютому 2014 року всі десять поїздів Hyundai були зняті з експлуатації у зв'язку з виявленням технічної несправності, зокрема, в несучій конструкції кузова поїздів було виявлено тріщини. «Укрзалізниця» повернула поїзди на маршрути протягом 3-4 місяців після усунення поломок.

Довідка УНІАН. Із травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, з’єднавши Київ із Харковом і Львовом. Потім географію курсування поїздів Hyundai було розширено.