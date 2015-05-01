З сьогоднішнього дня в Україні поштовий зв'язок став дорожчим на 20%

Зокрема, вартість відправлення простого листа вагою до 20 г включно підвищується з 2 гривень до 2,4 гривень, вагою 20-50 г – з 2,5 гривень до 3 гривень. Вартість відправки бандеролей вагою до 100 г підвищується з 2,90 гривень до 3,45 гривень, вагою 100-250 г – з 4,4 гривень до 5,25 гривень.

Вартість посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг підвищується з 1,95 гривень за кілограм до 2,70 гривень за кілограм у межах області та з 3,35 гривень за кілограм до 4 гривень за кілограм у межах України.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на засіданні 7 квітня ухвалила рішення підвищити граничні тарифи на послуги поштового зв'язку в середньому на 19,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, доходи підприємств галузі зв'язку України, отримані від надання послуг, у 2014 році порівняно з 2013 роком збільшилися на 0,3% – до 52,434 млрд грн.

На сьогоднішній день національним оператором поштового зв'язку в країні є Українське державне підприємство поштового зв'язку (УДППЗ) «Укрпошта».