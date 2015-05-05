Hyundai відкликає з американського ринку 2,5 тисячі автомобілів Accent

08:50, 05 травня 2015
Транспорт/Звя'зок
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Власникам Accent пропонують відвідати дилерські центри, де помилку програмного забезпечення виправлять безкоштовно.

Автомобили отзывают из-за неисправной системы безопасности / Фото УНИАН

Південнокорейська корпорація Hyundai Motor оголосила у вівторок про відкликання з американського ринку 2580 автомобілів моделі Accent 2014-2015 року виробництва зчерез неправильну роботу системи безпеки пасажира, пише ТАСС.

Як наголошується у прес-релізі компанії, проблеми можуть виникати за низьких температур - система не розпізнає, якщо на передньому пасажирському кріслі встановлено дитяче сидіння, і не відключає подушку безпеки. Це може призвести до додаткових травм дитини в разі аварії.

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Власникам автомобілів Accent, випущених у період із 15 вересня 2014 по 10 лютого 2015 року, пропонується відвідати дилерські центри, де помилку програмного забезпечення буде виправлено безкоштовно.

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