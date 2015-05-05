Продажі електромобілів у Європі зросли у понад 2 рази

Продажі нових автомобілів з електродвигуном у країнах Європейського Союзу в січні-березні 2015 року, порівняно з аналогічним періодом 2014 року, збільшилися на 117,5% - до 24,63 тис. із 11,304 тис. одиниць, повідомляється у звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

При цьому, з урахуванням Норвегії та Швейцарії рівень продажів електромобілів зріс на 92,1% - до 33,835 тис. із 17,616 тис. одиниць.

Згідно з опублікованими даними, загальна кількість зареєстрованих транспортних засобів на альтернативних видах палива, включаючи електромобілі, гібридні авто й авто на газу, в ЄС у першому кварталі 2015 року збільшилася на 28,8% - до 144,421 тис. із 112,157 тис. одиниць.

Попит на гібридні авто збільшився на 21,4% - до 56,704 тис. одиниць, а на авто на пропані та природному газі - зріс на 16,5% - до 63,087 тис. авто.

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Найбільше зростання продажів авто на альтернативних видах палива у першому кварталі поточного року спостерігався у Великобританії - на 64,2%, Франції - 33,9%, Італії - 18,1% та Німеччини - 11,3%. Водночас, ринок Норвегії зріс на 32,7%.

Як повідомляв УНІАН, продажі електромобілів у 2014 році в ЄС зросли на 36,6% - до 75,331 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.