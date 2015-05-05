Перевізникам дозволили самим встановлювати ціни на проїзд

Кабінет міністрів України скасував державне і муніципальне регулювання тарифів на пасажирські перевезення, за винятком залізничних.

Дане рішення закріплене постановою Кабінету міністрів України №240 від 25 березня 2015 року.

Згідно з документом, із постанови Кабміну №1548 від 25 грудня 1996 року "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" було виключено пункт про те, що обласні органи державної виконавчої влади, а також Київська та Севастопольська міськдержадміністрації мають право встановлювати і регулювати тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському, внутрішньообласному сполученні.

Також виключено пункт про те, що обласні органи влади, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації, виконавчі органи Львівської та Криворізької міських рад регулюють тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі (які працюють у звичайному режимі руху).

Читайте такожАвтотранспортні підприємства України скоротили пасажироперевезення у І кварталі на 20%

Як повідомляв УНІАН, Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) неодноразово зверталася до уряду України з проханням скасувати державне регулювання тарифів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування та ввести вільні тарифи на відповідних маршрутах.

У відповідь на заяви перевізників міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що вже звернувся до Мінекономрозвитку з проханням спростити систему контролю тарифів на проїзд для можливості їх коригування. При цьому міністр зазначив, що повна відміна контролю за ціноутворенням у сфері пасажирських перевезень неможлива через дотримання при перевезеннях соціального аспекту.

Пізніше, у квітні поточного року, Антимонопольний комітет України надав Міністерству інфраструктури обов'язкові для розгляду рекомендації з метою недопущення встановлення необґрунтованих тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.