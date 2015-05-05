"Узбецькі авіалінії" припиняють польоти до Києва – Пивоварський обіцяє вирішити проблему

Національна авіакомпанія Узбекистану "Узбецькі авіалінії" ("Узбекистон хаво йулларі") з 12 травня тимчасово припиняє виконання рейсів за маршрутом Ташкент–Київ–Ташкент у зв'язку з відсутністю домовленостей між авіаційними владами Узбекистану та України щодо експлуатації договірних авіаліній, повідомила прес-служба авіакомпанії.

При цьому наголошується, що рейс HY741/742 5 травня 2015 року буде виконаний за розкладом.

"Авіакомпанія готова забезпечити повне повернення вартості сплачених авіаквитків без утримання зборів і такс, або перевезення пасажирів, що мають квитки на зазначені рейси, на найближчі маршрутні лінії "Узбекистон хаво йулларі" у скасованому напрямку без стягування доплат", - йдеться у повідомленні.

Міністерство інфраструктури України розраховує наступного тижня врегулювати з національною авіакомпанією Узбекистану "Узбецькі авіалінії" питання частоти авіаперельотів за маршрутом Київ – Ташкент.

Про це повідомив журналістам міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Вони («Узбецькі авіалінії» – УНІАН) хочуть, щоб наші авіакомпанії літали лише раз на тиждень, сьогодні літають два рази... Наші узбецькі колеги, як і минулого року, кажуть: давайте літати один раз, але ми кажемо – ні, давайте два рази. Думаю, наступного тижня все вирішиться, як і минулого року, всі будуть літати", – сказав Пивоварський.

Голова транспортного відомства також підкреслив, що якщо українські авіакомпанії будуть здійснювати польоти за вищевказаним маршрутом один раз в тиждень, то такі рейси стануть економічно необґрунтованими і згодом припиняться.

«Це означає автоматично, що наші авіакомпанії в такому випадку туди літати не будуть», - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року, "Узбецькі авіалінії" скасували рейси до України, назвавши причиною "ненадання авіаційною владою України відповідного дозволу".

У липні "Узбецькі авіалінії" та "Міжнародні авіалінії України" уклали угоду про спільну експлуатацію повітряної лінії між Києвом і Ташкентом.

Довідка УНІАН. "Узбекистон хаво йулларі" – державна авіакомпанія Республіки Узбекистан, заснована в 1992 році.