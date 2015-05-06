S&P знизило рейтинг «Укрзалізниці»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services знизило довгостроковий кредитний рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниці» до суверенного рівня «СС» на тлі переговорів із реструктуризації бондів «Укрзалізниці», йдеться в повідомленні агентства.

Прогноз за рейтингом – негативний.

«У квітні ми знизили суверенний рейтинг України до рівня «СС» у світлі озвучених переговорів щодо реструктуризації частини держборгу, до якої в тому числі входять квазідержавні бонди, випущені «Укрзалізницею» на 500 млн дол. зі строком погашення у 2018 році, - йдеться в повідомленні. - Ми розглядаємо намір про реструктуризацію боргу як передумову до дефолту. І тому знижуємо рейтинг «Укрзалізниці» до рівня «СС» із «ССС». Негативний прогноз означає, що рейтинг держхолдингу буде понижено й далі до рівня обмеженого дефолту «SD», а рейтинг бондів – до рівня «D» по мірі завершення реструктуризації».

В агентстві наголосили, що «Укрзалізниця», як державна компанія, вкрай залежна від ситуації в країні та дій українського уряду, який, за оцінками агентства, зможе надати фінансову допомогу залізницям, однак імовірність такої допомоги знижена до «відносно високої» з «високої». «Ми припускаємо, що допомога українського уряду залізницям стала більш сумнівною, ніж ми думали раніше», - пояснили в агентстві.

При цьому в S&P підкреслили, що фінансові ризики для «Укрзалізниці» залишаються високими на тлі девальвації гривні та зростання платежів із обслуговування боргу. При цьому профіль ділової активності для «Укрзалізниці» оцінюється як слабкий. «Нещодавнє зростання тарифів на вантажоперевезення та пасажирські перевезення має частково компенсувати втрати держхолдингу, однак воно навряд чи покриє всі витрати, включаючи витрати на відновлення залізничної інфраструктури в Донецькій області».

Як повідомляв УНІАН, у квітні Standard & Poor's Ratings знизило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті до «СС» із «ССС» і підтвердило довгостроковий рейтинг країни в національній валюті на рівні «ССС+» на тлі урядових планів із реструктуризації зовнішнього боргу в загальному обсязі 23 млрд дол. при обсязі всієї зовнішньої заборгованості країни в 70 млрд дол.

Аналогічні зниження рейтингів до суверенного рівня були проведені стосовно найбільших українських банків, а також стосовно Львова, Івано-Франківська, Дніпропетровська та Києва.