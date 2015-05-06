Рік потому: Кабмін виключив порти Криму з переліку відкритих для іноземних суден
Кабінет міністрів України виключив з переліку морських портів України, відкритих для заходження іноземних суден, п'ять портів анексованого Криму - порти "Севастополь", "Євпаторія", "Ялта", "Феодосія" і "Керч".
Відповідні зміни закріплено розпорядженням уряду №415-р від 29 квітня.
"Внести зміни у додаток до розпорядження Кабінету міністрів України від 26 червня 2013 р. №466 "Про затвердження переліку морських портів України, відкритих для заходження іноземних суден", виключивши позиції "Севастополь", "Євпаторія", "Ялта", "Феодосія", "Керч", - сказано в документі.
Також Кабмін доручив Міністерству інфраструктури України здійснити протягом двох тижнів заходи щодо оприлюднення цього розпорядження в офіційному друкованому виданні "Повідомлення мореплавцям України" та на офіційному веб-сайті транспортного відомства.
Як повідомляв УНІАН, 15 квітня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України, в якому Автономна Республіка Крим і Севастополь визнаються окупованими Російською Федерацією.
30 квітня Україна офіційно закрила для міжнародного судноплавства морські порти Криму, зокрема, порти в Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті.
Прийняте рішення означає, що будь-яке судно, яке заходить у кримські порти, робить це на свій страх і ризик. При цьому судновласники та капітани суден, які проігнорували заборону, можуть наразитися на серйозні проблеми - штрафи або навіть тюремне ув’язнення.