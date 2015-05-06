Продажі легкових автомобілів в Україні в квітні знизилися на 61%

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в квітні 2015 року порівняно з квітнем 2014 року знизилися на 61% - до 3,057 тис. одиниць, повідомила прес-служба асоціації «Укравтопром».

При цьому в асоціації відзначили, щодо лютого ринок нових легкових автомобілів зріс на 35%.

Згідно з повідомленням, всього за період з січня по квітень поточного року в Україні було зареєстровано 10,837 тис. первинних продажів нових легкових автомобілів, що на 76% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільш популярним брендом квітня був Renault з показником 270 проданих автомобілів. При цьому, щодо попереднього місяця продажі компанії знизилися на 56%, а порівняно з квітнем минулого року - майже на 13%.

На другому місці Toyota з результатом у 246 авто, яка скоротила продажі на 73% щодо квітня 2014 року. При цьому, щодо березня поточного року продажі зросли на 41%.

Третє місце українці віддали KIA і Ford, придбавши по 195 автомобілів кожної з цих марок. У результаті, KIA поліпшила результат березня на 65%, а Ford - в 2,9 разу. Але, незважаючи на таку активізацію продажів щодо попереднього місяця, порівняно з квітнем 2014 року KIA скоротила продажі на 40%, а Ford - на 14%.

Четверте місце посіла Skoda, збільшивши результат відносно березня на 25% – до 175 авто. При цьому, порівняно з квітнем 2014 року продажі компанії скоротилися на 44%.

Замикає ТОП-5 квітневого рейтингу Volkswagen з результатом 169 авто, збільшивши продажі щодо березня на 12% і скоротивши на 43% щодо квітня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, продажі нового автотранспорту в Україні в січні-березні 2015 року, порівняно з аналогічним періодом 2014 року, знизилися в 4,6 разу - до 8,867 тис. одиниць.

За даними "Укравтопрому", в 2014 році український ринок нових автомобілів скоротився в 2,2 разу – до 97,02 тис.

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Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.