Попит на нові автомобілі у Росії впав удвічі

У квітні 2015 року в Росії було продано 110 620 нових автомобілів, що на 49% менше, ніж у квітні 2014 року.

Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на аналітичне агентство "Автостат" (враховує продажі лише легкових автомобілів). За чотири місяці, за цими підрахунками, ринок упав удвічі до 386 009 штук.

Асоціація європейського бізнесу представить свої дані про продажі автомобілів у квітні наступного тижня.

Лідером на російському ринку в квітні залишилася Lada (-36,7%; 20 450 автомобілів), на другому місці – KIA (11 709 штук; -37,1%). Третю сходинку посів Hyundai (9630 штук; -44,8%).

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До п'ятірки лідерів також увійшли Renault і Toyota. Подолали тритисячну позначку продажів у квітні й увійшли до ТОП-10 марок ще Nissan, Volkswagen, Skoda, Chevrolet і Mercedes-Benz, зазначає "Автостат".