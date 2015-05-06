Кабмін залишив за місцевою владою право встановлювати ціни на проїзд у міському транспорті

Як повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, це положення регулюється у відповідності з законом "Про місцеве самоврядування".

У повідомленні зазначається, що регулювання даних тарифів повинна здійснювати місцева влада, оскільки міські пасажирські перевезення є соціально значущими послугами.

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"Відповідно до Законів "Про автомобільний транспорт" та "Про ціни і ціноутворення", вони (міські пасажирські перевезення - УНІАН) повинні надаватися за тарифами, визначеними уповноваженими органами. Тому у сфері міських пасажирських перевезень буде зберігатися державне тарифне регулювання, яке буде здійснюватися органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що постановою № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" Кабмін лібералізував тарифоутворення міжміських внутрішньообласних пасажирських перевезень, виключивши норму про держрегулювання тарифів на приміські та міжміські внутрішньообласні пассажироперевезення.

"Лібералізація тарифоутворення буде сприяти створенню конкурентних умов діяльності в цьому сегменті транспортних послуг, залученню інвестицій для оновлення та поповнення парку автобусів, підвищенню якості та безпеки перевезень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня поточного року Кабінет міністрів опублікував розпорядження, згідно з яким скасовувалося державне і муніципальне регулювання тарифів на пасажирські перевезення, за винятком залізничних.

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) неодноразово зверталася до уряду України з проханням скасувати державне регулювання тарифів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування та ввести вільні тарифи на відповідних маршрутах.

У відповідь на заяви перевізників міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що вже звернувся в Мінекономрозвитку з проханням спростити систему контролю тарифів на проїзд для можливості їх коригування. При цьому міністр зазначив, що повна відміна контролю над ціноутворенням у сфері пасажирських перевезень неможлива через дотримання при перевезеннях соціального аспекту.

Пізніше, в квітні поточного року, Антимонопольний комітет України надав Міністерству інфраструктури обов'язкові для розгляду рекомендації з метою недопущення встановлення необґрунтованих тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.