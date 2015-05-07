Попит на легковики секонд-хенд зріс більш ніж у 6 разів

Продажі на первинному ринку вживаних автомобілів у квітні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли в 2 рази – до 2,197 тис. з 1,057 тис. одиниць, повідомила прес-служба асоціації «Укравтопром».

При цьому в асоціації відзначили, що в загальному обсязі вживаних автомобілів комерційні автомобілі в квітні втратили лідерство – найбільша кількість реєстрацій в Україні припала на легкові автомобілі.

За даними асоціації, продажі в легковому сегменті автомобільного секонд-хенду в квітні 2015 року порівняно з квітнем минулого року зросли у 6,4 разу – до 1,14 тис. одиниць, а в порівнянні з березнем поточного року - на 48%. Таким чином, в загальному обсязі квітневого ринку легкових автомобілів 4,197 тис. шт. частка б/у автомобілів досягла 27%. За перші чотири місяці 2015 року первинний ринок б/у легкових автомобілів зріс у 2,8 разу щодо аналогічного періоду минулого року.

У сегменті б/у комерційних автомобілів обсяг продажів у квітні порівняно з торішнім показником зріс на 13% - до 969 одиниць, але при цьому скоротився на 5% в порівнянні з попереднім місяцем. Частка автомобілів б/в на ринку комерційних авто становила 74% із загальної кількості реєстрацій у квітні. За підсумками чотирьох місяців первинний ринок б/у комерційних автомобілів зріс на 25% щодо аналогічного періоду минулого року.

На ринку автобусів щодо квітня 2014 року обсяг продажів зріс у 2,7 разу - до 54 одиниць, і на 64% щодо березня поточного року. При цьому частка б/в автобусів склала 54%. Однак за січень-квітень результат у цьому сегменті на 8% менше ніж рік тому.

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Як повідомляв УНІАН, продажі б/у автомобілів в березні 2015 року порівняно з березнем 2014 року зросли на 63% - до 1,8 тис. одиниць. При цьому за підсумками 2014 року загальний обсяг первинних продажів уживаних автомобілів в Україні скоротився на 45% – до 62,516 тис. одиниць.

Обсяг продажів легкових автомобілів в Україні в 2014 році скоротився порівняно з результатом 2013 року в 2,2 разу – до 97,02 тис. авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» стали понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.