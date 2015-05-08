Кабмін до 2017 року створить держфонд для ремонту і будівництва доріг

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 432-р від 31 березня 2015 року.

"Створити захищений державний дорожній фонд та встановити ефективний механізм довгострокового бюджетного планування фінансування дорожньої галузі", - сказано в документі.

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На сьогоднішній день дорожня галузь в Україні фінансується із загального фонду держбюджету, тобто виділення коштів на дороги відбувається за залишковим принципом, після того, як будуть задоволені потреби інших сфер економіки, які мають захищені статті або цільові джерела фінансування у спеціальному фонді держбюджету.

Зокрема, Кабмін затвердив загальну концепцію реформування дорожнього господарства на 2015-2017 роки, яку планується реалізувати в два етапи. Перший етап, розрахований на 2015-2016 роки, передбачає реформування державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України", оптимізацію структури її дочірніх підприємств і передачу їх частини майна, прав та обов'язків до сфери управління обласних адміністрацій. Крім того, на першому етапі реформи запланована передача автомобільних доріг місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади, а також створення конкурентного середовища в галузі для реалізації проектів державно-приватного партнерства шляхом підготовки концесійних та інших проектів за участю приватного інвестора.

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Другий етап, згідно з урядовим розпорядженням, передбачає створення дорожнього держфонду, інформаційно-аналітичної системи управління дорожнім господарством з метою забезпечення взаємодії між органами управління і підприємствами дорожнього господарства на всіх рівнях, а також введення довгострокових контрактів на експлуатаційне утримання автодоріг строком на 5-7 років і впровадження нової системи кількісних показників для оцінки результатів роботи підрядника.

Як наголошується в розпорядженні, рівень фінансування дорожніх робіт за останні 10 років склав 14-34% визначеної експертами мінімально необхідної потреби на ремонт і утримання мережі автомобільних доріг, тоді як щорічно держава втрачає близько 30 млрд грн ВВП через незадовільний стан автошляхів, мережа яких налічує близько 170 тис. км.

По території України проходять міжнародні транспортні коридори, в тому числі три автомобільних: пан'європейський №3 Берлін (Дрезден) – Вроцлав – Львів – Київ, пан'європейський №5 Трієст – Любляна – Будапешт (Братислава) – Львів, пан'європейський №9 Гельсінки – Санкт-Петербург (Москва) – Київ – Кишинів (Одеса) – Бухарест – Димитровград – Александрополіс.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури готує масштабну реформу Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"), зокрема, ініціює проведення децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади.

Крім того, планується позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги. Також міністерство планує зробити деякі ділянки доріг платними і змінити технології будівництва доріг, використовуючи в якості дорожнього покриття бетон замість асфальту.

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На сьогоднішній день дорожня галузь в Україні фінансується із загального фонду держбюджету, а в програмі передбачається диверсифікувати джерела дорожніх інвестицій. Так, у структурі держбюджету планується створити дорожній фонд, а місцева влада зможе спрямовувати на утримання доріг надходження від акцизу на пальне з АЗС у розмірі 5-10%, а також створювати територіальні дорожні фонди.

У держбюджеті на цей рік на фінансування "Укравтодору" передбачено понад 20 млрд грн, з них на розвиток і утримання доріг піде лише 3,5 млрд грн, тоді як інша сума буде спрямована на погашення мільярдних зобов'язань монополіста перед кредиторами.