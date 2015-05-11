Проїзд у міському транспорті Львова подорожчає до 4 гривень

У Львові з 15 травня вартість проїзду в громадському транспорті зросте до 4 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, таке рішення 8 травня прийняв виконком міськради.

За словами начальника управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради Віктора Щира, тариф на проїзд погоджений Антимонопольним комітетом. «Тариф у розмірі 4 грн дає впевненість, що перевізники не зупиняться, а будуть працювати», - сказав він.

Читайте такожПісля дозволу Кабміну перевізники кинулися підвищувати ціни на проїзд по всій УкраїніДовідка УНІАН. У Львові тариф на проїзд у розмірі 3 грн діє з 1 травня 2014 року. Він був розрахований перевізниками при ціні палива 11,7 грн за літр з рентабельністю 15%.