Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-квітні обвалилися на 76%

Про це повідомила прес-служба асоціації «Укравтопром».

Згідно з повідомленням, 86% від загального обсягу продажів склали імпортні автомобілі.

Найбільш продаваними у період від січня по квітень поточного року були автомобілі марки Renault, причому порівняно з результатом річної давності продажу цих автомобілів скоротилися на 61% - до 884 штук.

Автомобілі марки Nissan у звітному періоді були другими за популярністю. За чотири місяці зареєстровано 828 продажів цих автомобілів, що на 63% менше від результату аналогічного періоду минулого року.

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Замикає трійку лідерів Toyota з результатом 770 автомобілів. Щодо аналогічного періоду минулого року падіння продажів Toyota на українському ринку склало 82%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів в Україні у квітні 2015 року знизилися на 61% - до 3,057 тис. одиниць. За даними "Укравтопрому", у 2014 році український ринок нових легкових автомобілів скоротився в 2,2 разу – до 97,02 тис.

Також повідомлялося, що попит на легкові автомобілі секонд-хенд виріс більш ніж в 6 разів.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена у 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.