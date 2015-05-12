Рада збільшила чисельність Держслужби спецзв'язку і захисту інформації до майже 7,6 тисячі осіб

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 230 народних депутатів (за необхідного мінімуму у 226 голосів).

Законом передбачено затвердити загальну чисельність Державної служби спецзв'язку і захисту інформації у кількості 7 тис. 595 осіб, у тому числі 6 тис. 95 військовослужбовців. На засіданні зазначалося, що чисельність збільшена на 368 осіб порівняно з тією, яка діє сьогодні.

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У пояснювальній записці сказано, що основним завданням документу є законодавче закріплення загальної чисельності Держспецзв'язку. Згідно з постановою Кабінету уряду від 24 червня 2006 року № 869 "Деякі питання організації діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації", загальна чисельність особового складу Держспецзв'язку складає 8 тис. 250 осіб (із них 7 тис. 246 осіб рядового і начальницького складу). «У свою чергу, рішеннями уряду неодноразово зменшувалася загальна чисельність особового складу Держспецзв'язку», - сказано в записці.

Розпорядженням Кабміну від 14 вересня 2011 року № 901-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку передане Головне управління державної фельд'єгерської служби. Чисельність особового складу Держфельдслужби на даний час складає 955 осіб (з них 805 осіб рядового і начальницького складу).

Раніше УНІАН повідомляв, що Держспецзв'язку створила оперативну групу з питань реагування на комп'ютерні атаки.