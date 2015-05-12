"Укрзалізниця" оголосила технічний дефолт

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства.

Про це на брифінгу в Києві повідомив виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Максим Бланк.

"Сьогодні ми повідомили нашим кредиторам про настання технічного дефолту за певними борговими зобов'язаннями" Укрзалізниці "і про початок переговорного процесу щодо внутрішнього боргу, а також повідомили внутрішнім і зовнішнім кредиторам про напрямки й обсяги реструктуризації, яку" Укрзалізниця "планує провести в 2015 році", - повідомив Бланк.

Ключовими причинами для прийняття такого рішення, за словами голови «Укрзалізниці», стали вкрай складна ситуація в країні, фактична непідконтрольність Донецької залізниці центрального апарату відомства, значне падіння вантажообороту, а також безгосподарність і корупція, з якими "Укрзалізниця" прожила останні роки".

«Коли я тільки приступив до виконання обов'язків першого заступника генерального директора відомства, моя перша доповідь прем'єр-міністру складалася з того, що на «Укрзалізницю» накинута боргова петля, яку необхідно зняти і вилікувати від цієї хвороби. Підкреслюю, терапевтичними методами цього не вдалося зробити, і ми змушені лікувати її досить серйозною програмою реструктуризації, яку ми намітили», - наголосив він.

За словами Бланка, "Укрзалізниця" має намір реструктуризувати внутрішній і зовнішній борг на суму близько 32 млрд грн у найближчі два місяці.

"Загальна сума реструктуризації боргу - близько 32 млрд грн. ... Ми плануємо, що основна частина переговорів пройде в найближчі два місяці", - сказав він.

При цьому Бланк уточнив, що під реструктуризацію не підпадають борги "Укрзалізниці" перед Європейським банком реконструкції та розвитку та Ексімбанком Кореї.

"Під реструктуризацію не підпадають борги перед офіційними кредиторами, зокрема перед Європейським банком реконструкції та розвитку і за офіційним двостороннім позиками перед Ексімбанком Кореї", - сказав він.

Разом з тим, очільник «Укрзалізниці» не розкрив подробиць умов реструктуризації, пославшись на «комерційну таємницю», додавши, що загальна сума боргу залізничного монополіста перед кредиторами перевищила 37 млрд грн.

«37,5 млрд грн – це весь борг «Укрзалізниці», реструктуризації підлягає 32 млрд грн, 5 млрд грн – це Корея і ЄБРР, зокрема внутрішній борг - 22 млрд грн», - уточнив УНІАН глава відомства.

За даними «Укрзалізниці», станом на 30 червня 2014 року, російський капітал в сумі 11,2 млрд грн становив 39% у структурі боргів відомства. У структурі боргів 31% становили євробонди і облігації (8,9 млрд грн), 15% - український приватний капітал (4,5 млрд грн), 13% - міжнародний капітал, крім російського (3,7 млрд грн) і 2% - український державний капітал (0,7 млрд грн).

Валютна структура боргу становила в доларах США – 63%, євро – 2% і 35% - у національній валюті.

У 2014 році доходи «Укрзалізниці» скоротилися на 4% - до 50,1 млрд грн.

За словами Бланка, Кабінет міністрів України визначив радником "Укрзалізниці" під час реструктуризації зовнішнього боргу фінансову компанію Lazard.

«Кабмін визначив радника - компанію Lazard. За тією частиною, з якою ми співпрацюємо з Мінфіном, ми домовилися про використання одного і того самого радника, щодо реструктуризації внутрішнього боргу «Укрзалізниця» відмовилася від послуг радника, і вважає, що у нас достатньо внутрішньої компетенції для здійснення цієї операції», - підкреслив Бланк.

Він зазначив, що більша частина боргу була утворена упродовж 2010-2013 років, а в 2014 році запозичення проводились лише з метою рефінансування існуючого боргу, тоді як нові запозичення не залучалися.

Як повідомляв УНІАН, реструктуризація боргів "Укрзалізниці" здійснюється в рамках загальної реструктуризації зовнішнього боргу України згідно з програмою з МВФ. Так, уряд включив облігації державних «Ощадбанку», «Укрексімбанку», а також «Укрзалізниці», «Укравтодору» і борги місцевих рад до переліку цінних паперів, що підлягають реструктуризації. Згідно з постановою уряду, рішення було ухвалене за пропозицією консультанта Міністерства фінансів з реструктуризації зовнішніх боргів України компанії Lazard. До переліку реструктуризації увійшли облігації зовнішніх державних позик за період з 2005 по 2013 рік і терміном погашення з 2015 по 2023 рік.

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Переговори з кредиторами планувалося завершити у травні 2015 року, до прибуття місії Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми, в рамках якої і проводиться реструктуризація частини зовнішнього боргу України. 12 травня стало відомо про початок роботи місії МВФ.

Україна почала переговори про реструктуризацію 13 березня. Кабмін визначив радниками в переговорах фінансову компанію Lazard і юридичну компанію White & Case. Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, як один із основних приватних власників українських євробондів, очолив групу кредиторів.

У травні 2013 року «Укрзалізниця» вперше провела на Ірландській фондовій біржі розміщення п'ятирічних євробондів з купоном на рівні 9,5% річних в обсязі 500 млн дол. і погашенням 21 травня 2018 року.