Мінфін прокоментував дефолт "Укрзалізниці"

Поточний технічний дефолт «Укрзалізниці» свідчить про серйозність ситуації в компанії, але не вплине на її зобов'язання перед державними «Укрексімбанком» та «Ощадбанком», повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Мінфін підкреслює, що «Укрзалізниця» оголосила дефолт за внутрішнім боргом, який не є частиною боргової операції, погодженої в рамках програми з МВФ, однак цей дефолт демонструє макроекономічні виклики, що стоять перед Україною, і потребу в успішному досягненні угоди щодо боргової операції.

За інформацією Мінфіну, «Укрзалізниця» проведе реструктуризацію свого приватного боргу, включаючи єврооблігації обсягом 500 млн дол., які включено до загального процесу реструктуризації боргу в рамках програми за підтримки Міжнародного валютного фонду.

В майбутньому деякі зобов'язання компанії перед «Ощадбанком» повинні бути включені в процес реструктуризації, що не створить матеріальних проблем для банку через невеликий обсяг боргу «Укрзалізниці».

Нагадаємо, сьогодні Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства.

Відповідно до заяви виконуючого обов'язки глави компанії Максима Бланка, «Укрзалізниця» має намір реструктуризувати внутрішній і зовнішній борг на суму близько 32 млрд грн у найближчі два місяці.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. із боку Міжнародного валютного фонду.

Один із учасників переговорів про реструктуризацію, державний «Укрексімбанк», оприлюднив дані, згідно з якими українська сторона в рамках переговорів про реструктуризацію розраховує в 2015 році заощадити за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол.

Читайте такожМінфін: кредитори не готові брати участь у переговорах щодо реструктуризації

У тому числі до переліку паперів увійшли урядові облігації на 500 млн дол., 644,220 млн дол. і 3 млрд дол. (викуплені Російською Федерацією), муніципальні облігації на 250 млн дол., облігації «Укрексімбанку» на 750 млн дол. та позики інших державних структур на загальну суму 225,543 млн дол.

Переговори з кредиторами мають бути завершені в травні 2015 року, до завершення роботи місії Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми.

За інформацією міністра фінансів Яресько, кредитори сильно затягують переговорний процес.