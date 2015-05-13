Toyota і Nissan відкликають понад 1,6 мільйона автомобілів

Японські автоконцерни Toyota і Nissan оголосили в середу про відкликання понад 1,6 мільйона автомобілів через несправності подушки безпеки, яка виготовлялася компанією Takata, пише Прайм.

Відповідну заяву подано в міністерство транспорту Японії. Toyota відкликає 1,357 мільйон своїх автомобілів 24 моделей, виготовлених з 2004 по 2007 роки. Nissan оголосив про відкликання 288 тисяч автомобілів дев'яти моделей.

Як інформує компанія Toyota, "відкликання пов'язане з виявленим дефектом інфлятора подушки безпеки на місці пасажира".

За підрахунками агентства Кіото, всього в Японії на сьогоднішній день вже оголошено про відкликання 4,69 мільйона автомобілів через несправні подушок безпеки виробника Takata. Загальна кількість машин може перевищити 5 мільйонів.

Відомо про п'ять випадків у світі, коли дефект подушки безпеки Takata став причиною смерті під час ДТП. Проблема полягає в тому, що під час ДТП подушка безпеки може вибухнути, і з неї з великою силою вилітають металеві деталі, які можуть поранити водія і пасажирів, і навіть стати причиною смерті.

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Останнім випадком стала смерть жінки в Малайзії в липні минулого року, коли під час ДТП подушка безпеки вибухнула з викидом металевих деталей. Жінка, яка перебувала за кермом, померла від травм.