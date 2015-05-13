Операторам заборонили змінювати тарифи без згоди абонентів
Під час реєстрації абонентів, які отримують телеком послуги без укладення договору, оператор не зможе без згоди абонента змінювати умови надання послуг, скорочувати або змінювати їх перелік
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ухвалила рішення внести зміни в порядок реєстрації знеособлених абонентів, згідно з якими оператори не зможуть без згоди абонента змінювати тарифні плани та умови надання послуг без їхньої згоди.
«Проголосовані Комісією зміни спрямовані на вдосконалення алгоритму реєстрації абонентів і регулюють права та обов'язки як споживачів, так і постачальників телекомунікаційних послуг... Відтепер у порядку чітко визначено, що реєстрація абонента не є підставою для зміни умов укладеного між ним та оператором, провайдером договору про надання телекомунікаційних послуг», - повідомляється на сайті регулятора.
Як роз'яснюють в НКРЗІ, під час реєстрації абонентів, які отримують телеком послуги без укладення договору, оператор не зможе без згоди абонента змінювати умови надання послуг, скорочувати або змінювати їх перелік, а також тарифи і тарифні плани, умови та порядок оплати послуг, перетворювати внесені на особовий рахунок абонента кошти в бонуси, бали тощо.
Крім того, відповідно до вимог оновленого нормативно-правового акта, оператор не зможе відмовити в задоволенні заяви абонента на реєстрацію при поданні всіх передбачених документів.
Проект змін до порядку реєстрації абонентів буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня офіційної публікації.
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Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року Кабмін доручив Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) розробити проект постанови, що передбачає обов'язкову ідентифікацію клієнтів і надання телекомунікаційних послуг з використанням SIM-карти на підставі укладеного договору між оператором і абонентом.
Як зазначили у відомстві, необхідність в розробці даної постанови виникла у зв'язку з постійною загрозою з боку терористів і російських військових, які, зокрема, використовують «знеособлені» мобільні пристрої «для створення розвідувально-інформаційної мережі зі збору і передачі даних щодо дислокації і переміщення сил АТО, коректування вогню по них та приведення вибухових пристроїв в дію шляхом виклику на мобільний пристрій». У свою чергу, учасники ринку відзначали, що обов'язкова реєстрація абонентів не вирішить проблему з придбанням SIM-карт на «підставні» паспорти.
Раніше в Україні кілька разів робилися спроби впровадження системи обов'язкової ідентифікації абонентів мобільного зв'язку. Зокрема, норма про прив'язку SIM-картки до паспорта містилася в одіозних законах від 16 січня 2014 року.