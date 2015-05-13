Операторам заборонили змінювати тарифи без згоди абонентів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ухвалила рішення внести зміни в порядок реєстрації знеособлених абонентів, згідно з якими оператори не зможуть без згоди абонента змінювати тарифні плани та умови надання послуг без їхньої згоди.

«Проголосовані Комісією зміни спрямовані на вдосконалення алгоритму реєстрації абонентів і регулюють права та обов'язки як споживачів, так і постачальників телекомунікаційних послуг... Відтепер у порядку чітко визначено, що реєстрація абонента не є підставою для зміни умов укладеного між ним та оператором, провайдером договору про надання телекомунікаційних послуг», - повідомляється на сайті регулятора.

Як роз'яснюють в НКРЗІ, під час реєстрації абонентів, які отримують телеком послуги без укладення договору, оператор не зможе без згоди абонента змінювати умови надання послуг, скорочувати або змінювати їх перелік, а також тарифи і тарифні плани, умови та порядок оплати послуг, перетворювати внесені на особовий рахунок абонента кошти в бонуси, бали тощо.

Крім того, відповідно до вимог оновленого нормативно-правового акта, оператор не зможе відмовити в задоволенні заяви абонента на реєстрацію при поданні всіх передбачених документів.

Проект змін до порядку реєстрації абонентів буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня офіційної публікації.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року Кабмін доручив Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) розробити проект постанови, що передбачає обов'язкову ідентифікацію клієнтів і надання телекомунікаційних послуг з використанням SIM-карти на підставі укладеного договору між оператором і абонентом.

Як зазначили у відомстві, необхідність в розробці даної постанови виникла у зв'язку з постійною загрозою з боку терористів і російських військових, які, зокрема, використовують «знеособлені» мобільні пристрої «для створення розвідувально-інформаційної мережі зі збору і передачі даних щодо дислокації і переміщення сил АТО, коректування вогню по них та приведення вибухових пристроїв в дію шляхом виклику на мобільний пристрій». У свою чергу, учасники ринку відзначали, що обов'язкова реєстрація абонентів не вирішить проблему з придбанням SIM-карт на «підставні» паспорти.

Раніше в Україні кілька разів робилися спроби впровадження системи обов'язкової ідентифікації абонентів мобільного зв'язку. Зокрема, норма про прив'язку SIM-картки до паспорта містилася в одіозних законах від 16 січня 2014 року.