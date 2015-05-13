В Україні можуть приватизувати причали річпортів або віддати їх в оренду на 49 років

Міністерство інфраструктури України розглядає як об'єкт приватизації або об'єкт оренди строком до 49 років причали (пристані) державної форми власності в річкових портах України.

Відповідна пропозиція міститься в розробленому транспортним відомством законопроекті "Про внутрішній водний транспорт", текст якого обнародувано на сайті міністерства.

«Причали (пристані) державної форми власності можуть бути об'єктами оренди строком до 49 років або об'єктами приватизації відповідно до законодавства. Причали, що призначені, зокрема, для стоянки пасажирських суден, не підлягають приватизації. Оренда таких причалів допускається тільки за умови збереження їх призначення для стоянки пасажирських суден», - говориться в тексті документа.

У свою чергу, об'єкти інфраструктури (за винятком стратегічних об'єктів інфраструктури), призначені для здійснення портом (терміналом) транспортної діяльності, можуть перебувати в будь-якій формі власності, відзначається в законопроекті.

Документ визначає, зокрема, що причал (пристань) будується на землях внутрішнього водного транспорту. Проект будівництва причалу узгоджується з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.

Річковий порт (термінал) визнається експлуатуючою організацією причалу і відповідно до законодавства зобов'язаний забезпечити паспортизацію та підтримання в належному технічному стані.

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Операційна акваторія причалу, згідно із законопроектом, створюється (будується) суб'єктом господарювання, який має право володіння або користування причалом.

«Тарифи на послуги, що надаються річковими портами, є вільними та визначаються договором між суб'єктом господарювання, який надає відповідні послуги, та їх замовником - суб'єктом надання таких послуг», - відзначається в законопроекті.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України схвалив приватизацію цього року 13 стивідорних компаній, включивши їх до переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2015 році, після вилучення їх із Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Крім того, Кабмін вніс до списку для приватизації національного перевізника вантажів та пасажирів у Дунайському басейні Українське Дунайське пароплавство (УДП).