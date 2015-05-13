У Донецькій області розробили маршрути до Маріуполя в об’їзд окупованої території

Служба автомобільних доріг у Донецькій області визначила маршрути транзиту транспортних засобів в об’їзд окупованої території сполученням північ-південь.

Про це повідомляє сайт Державного агентства автомобільних доріг України.

Як пояснює держагентство, "запропоновані маршрути є тимчасовою альтернативою національній автомобільній дорозі Н-20 Слов’янськ - Донецьк - Маріуполь".

Згідно з поширеною інформацією, перший маршрут: Краматорськ – Добропілля – Красноармійськ – Селидове – Курахове – Волноваха – Маріуполь, протяжністю близько 273 км, розрахований на пересування легкових автомобілів та здійснення пасажирських перевезень.

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"Другий маршрут: Краматорськ – Костянтинівка – Красноармійськ – Велика Новосілка – Маріуполь, протяжністю понад 260 км, прокладено автомобільними дорогами державного значення, технічні характеристики яких відповідають вимогам здійснення руху великовагового та великогабаритного транспорту", - повідомляє держагентство.

Відомство нагадує, що внаслідок воєнного конфлікту рух транспортних засобів територією Донеччини здійснюється в об’їзд окупованих територій з використанням мережі місцевих доріг.

Через військові дії в зоні АТО частково заблокованими лишаються автомобільні дороги державного значення: М-03 Київ-Харків-Довжанський, М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине, Н-15 Запоріжжя-Донецьк та Н-20 Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь.