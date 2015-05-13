На річках України хочуть ввести цілорічну навігацію

Відповідна ініціатива міститься в розробленому транспортному відомством законопроекті "Про внутрішній водний транспорт", текст якого обнародувано на сайті Мінінфраструктури.

«Навігаційний період на річкових водних шляхах є цілорічним», - говориться в законопроекті.

Згідно з документом, перерву в навігації встановлює Адміністрація внутрішніх водних шляхів, створення якої також передбачено цим законопроектом, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на внутрішньому водному транспорті. Перерва може встановлюватися у разі виникнення несприятливих для судноплавства погодних умов, а також для проведення планових та аварійних робіт на судноплавних гідротехнічних спорудах.

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Також, згідно із законопроектом, судноплавство на окремих ділянках річкових водних шляхів упродовж навігаційного періоду може бути тимчасово припинено за поданням центрального органу виконавчої влади з питань безпеки на внутрішньому водному транспорті в Адміністрацію внутрішніх водних шляхів із зазначенням строків припинення. Законопроектом передбачено, що тимчасове припинення навігації на окремих ділянках можливо у трьох випадках: проведення планових і аварійних дорожніх робіт; виникнення небезпеки природного або техногенного характеру, що загрожує безпечному проходу суден; організація і проведення літерного рейсу (що перевозить цінні вантажі – УНІАН) в установленому урядом порядку.

«Організація судноплавства на річкових водних шляхах у межах річки Дунай здійснюється з урахуванням міжнародних договорів у сфері судноплавства», - наголошується в документі.

У прес-службі також повідомили, що Мінінфраструктури закликає експертів галузі взяти активну участь в обговоренні цього законопроекту, після чого він буде направлений на розгляд до Кабінету міністрів і Верховної Ради відповідно до регламенту.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України 3 березня, раніше за звичайний термін, відкрило навігацію на судноплавних гідротехнічних спорудах та внутрішніх водних шляхах річки Дніпро.

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За даними Річкової інформаційної служби водних шляхів України, кількість суднопроходів (рейсів) по річці Дніпро в період навігації 2014 року збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 79,2% – до 5538 судів.

За 2009-2013 роки рівень фінансування експлуатаційної діяльності судноплавних шлюзів становив у середньому 33% від суми необхідних витрат, з яких 75% забезпечувалось коштами держбюджету і 25% - платою за шлюзування.