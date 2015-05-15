На будівництво платної дороги Львів – Краковець потрібно $350-500 мільйонів

Будівництво першої в Україні концесійної дороги за маршрутом Львів – Краковець може обійтися інвесторам від 350 до 500 млн дол., повідомив у ефірі "5 каналу" міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Плюс-мінус відрізок 100 км може коштувати від 350 до 500 млн дол. залежно від того, яка буде обрана технологія будівництва, який буде підхід, які умови будуть у інвестора, які гарантії надасть концесіонер", - сказав міністр, відзначивши, що фінальні цифри будуть предметом переговорів безпосередньо з інвесторами.

За словами Пивоварського, інтерес до проекту виявили чотири іноземні компанії, але міністерство ще не почало тендерну процедуру.

"Зараз ми у так званій передмаркетинговій стадії, тобто ми активно бігаємо по світу і говоримо - ось є такий проект, приходьте і будуйте", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами "Укравтодору", будівництво автодороги Львів – Краковець займе до 5 років.

Раніше міністр інфраструктури України Пивоварський анонсував презентацію інвесторам першого в Україні проекту концесійної автомобільної дороги Львів – Краковець вже в березні 2015 року, проте вона досі не відбулася.

У вересні 2013 року Кабінет міністрів дозволив на умовах концесії на будівництво трьох автомагістралей: Львів – Краковець, Ульянівка – Миколаїв – Херсон – Красноперекопськ – Сімферополь, а також Новомосковськ – Запоріжжя – Мелітополь – Джанкой – Сімферополь.

До стадії розробки дійшов лише проект дороги Львів – Краковець, який раніше Мінінфраструктури оцінювало приблизно в 13 млрд грн.