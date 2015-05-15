Нові авіакомпанії не поспішають заходити в аеропорт Львова - міністр

Нові авіакомпанії поки що не почали здійснювати перельоти до аеропорту "Львів" після запровадження там принципів "відкритого неба", повідомив у ефірі "5 каналу" міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Зараз ми почали активну кампанію із залучення нових авіаперевізників, зокрема, до аеропорту "Львів", де ми запропонували принципи "відкритого неба", але поки що черги немає", - повідомив міністр, при цьому відзначивши, що причиною цього є низький попит на авіаперельоти серед населення через високі ціни на квитки, а також бойові дії на сході України, що відлякує авіакомпанії від заходження на український ринок.

Також Пивоварський відзначив, що з червня міністерство очікує початок авіаперельотів компанії "Атласджет Україна".

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України 2 квітня в односторонньому порядку, з метою експерименту, запровадило режим "відкритого неба" в аеропорту "Львів". Як заявив міністр інфраструктури Пивоварський, це дозволить будь-якому авіаперевізнику, за наявності дозволу від авіаслужби своєї країни, безперешкодно здійснювати авіаперельоти до аеропорту "Львів". При цьому, за словами міністра, питання підписання договору про єдиний авіаційний простір між Україною і Європейським Союзом залишається невирішеним на рівні європейських країн і не може бути врегульовано Україною в односторонньому порядку.

Пізніше, Державіаслужба запропонувала закордонним лоукостерам почати авіаперельоти до Львова, а авіавластям ряду країн зняти обмеження на польоти.