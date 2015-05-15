"Укравтодор" провів третину запланованого в цьому році обсягу ямкового ремонту

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

«На сьогодні від усіх запланованих ямкових робіт близько 30% вже зроблено, станом на 1 травня 2015 року використано близько 720 млн грн. Можу сказати, що ритмічність виплат з Казначейства досить непогана, і більшість регіонів кажуть, що такої ритмічності ще не було», - сказав Пивоварський.

Він також повідомив, що реформа передбачає передачу всіх регіональних доріг в управління місцевим органам влади, тоді як дороги державного значення будуть закріплені за «Укравтодором».

"Укравтодор" відповідатиме за дороги державного значення і буде виключно замовником послуг, не буде виконавцем, експлуатантом і проектантом доріг. Цим займатимуться приватні компанії, це буде предметом конкуренції", - сказав Пивоварський.

Також, за його словами, Мінінфраструктури стежитиме за тим, щоб всі надходження з бюджету на фінансування дорожнього господарства були використані ефективно.

Читайте такожКабмін до 2017 року створить держфонд для ремонту і будівництва дорігЯк повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, з них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решту суми буде направлено на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору".

За словами керівництва "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється в 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.

16 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з метою підвищення безпеки на українських дорогах доручив "Укравтодору" терміново використати на ремонт доріг виділений з бюджету 1 млрд грн.

Щороку в Україні закочуються асфальтом до 3 млн кв. м ям. У 2013-2014 роках на зазначені цілі було витрачено до 600 млн грн. Зараз асфальтування ям розміром метр на метр коштує 330 грн.