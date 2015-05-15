Яценюк вирішив побудувати «одну людську дорогу» зі Львова до Івано-Франківська

Про це повідомив під час Години запитань до уряду у парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"У бюджеті ми передбачили 700 млн грн на будівництво доріг в західному регіоні. Рішення прийнято наступне - побудувати одну нормальну людську дорогу від Львова до Івано-Франківська через Бібрку. Фахівці кажуть їм потрібно 700 млн грн. Їм потрібно, але, знаючи як у нас в Україні будують дороги, думаю, що 550 млн грн вистачить", - повідомив Яценюк, додавши, що ще 200 млн грн будуть спрямовані на ремонт інших доріг в регіоні.

При цьому він зазначив, що для контролю за якістю будівництва дороги та економії виділених коштів будуть залучені іноземні інспектори.

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Також Яценюк повідомив, що 60 млн євро кредиту ЄБРР будуть спрямовані на будівництво дороги до Рахова.

"Частина коштів, близько 60 млн євро залишиться від кредиту ЄБРР, як економія від курсової різниці, і після переговорів щодо використання цих грошей, вони будуть спрямовані на будівництво дороги до Рахова", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня, Яценюк повідомив, що з 800 млн дол. кредиту Світового банку, наданого на реконструкцію дороги Полтава-Харків, половина коштів буде використана для ямкового ремонту українських доріг, а ще 50 млн євро з наданого Польщею кредиту підуть на будівництво доріг до пунктів прикордонного пропуску з боку Польщі.

За словами керівництва "Укравтодору", понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції. При цьому, щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється не менше 60 млрд грн, а на розвиток та утримання доріг в 2015 році з бюджету виділено 3,5 млрд грн.

У грудні 2014 року віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський заявив, що в умовах бюджетного дефіциту в 2015 році фінансування будівництва нових об'єктів інфраструктури, зокрема і автомобільних доріг, здійснюватися не буде.