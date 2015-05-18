Естонія припинила залізничне сполучення з Росією

Робоча група РЖД і представників прибалтійських залізничних адміністрацій веде переговори про пошук рішень для збереження залізничних маршрутів між РФ і Естонією, повідомив РІА Новини представник РЖД.

Естонська залізнична компанія GoRail, яка оперує поїздами за маршрутом Таллінн-Москва і Санкт-Петербург, раніше повідомила про припинення пасажирського сполучення з Росією з 18 травня. За даними компанії, останній потяг з Талліна до Москви вирушив 17 травня о 19:10, з Москви в Таллін - 18 травня в 18:05.

За інформацією прес-служби ВАТ "РЖД", курсування поїздів було тимчасово скасовано за ініціативою естонської сторони через зниження пасажиропотоку.

"Це комерційне рішення естонської перевізника. В даний час спільна робоча група РЖД і представників прибалтійських залізничних адміністрацій веде переговори про пошук маркетингових рішень для збереження залізничних маршрутів з Естонією", - повідомив представник РЖД.

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Співрозмовник агентства додав, що дане питання обговорювалося між травневими святами.

Як повідомила прес-служба ВАТ "РЖД", в даний час ВАТ "РЖД" і АТ "ФПК" опрацьовуються можливі варіанти збереження залізничного сполучення Москва – Відень в складі двогрупного поїзда Москва – Санкт-Петербург – Таллінн.