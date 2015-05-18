В окупованому Криму почали будувати міст через Керченську протоку (фото)

На околиці Керчі почалися роботи з будівництва моста через Керченську протоку.

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Мій Сімферополь" у Facebook.

Зазначається, що одночасно роботи з будівництва моста вже тривають на узбережжі Краснодарського краю і косі Тузла.

Як повідомляв УНІАН, генпідрядником будівництва моста через Керченську протоку призначена компанія «Стройгазмонтаж» російського бізнесмена Аркадія Ротенберга.

Закінчення будівництва моста визначено у строк не пізніше грудня 2018 року.

19-кілометровий міст повинен пройти через косу Тузла і буде включати автомобільний перехід з двома смугами руху в кожну сторону і два залізничні шляхи.

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