В окупованому Криму почали будувати міст через Керченську протоку (фото)
Генпідрядником будівництва моста через Керченську протоку призначена компанія «Стройгазмонтаж» російського бізнесмена Аркадія Ротенберга
На околиці Керчі почалися роботи з будівництва моста через Керченську протоку.
Про це повідомляється на сторінці спільноти "Мій Сімферополь" у Facebook.
Зазначається, що одночасно роботи з будівництва моста вже тривають на узбережжі Краснодарського краю і косі Тузла.
Як повідомляв УНІАН, генпідрядником будівництва моста через Керченську протоку призначена компанія «Стройгазмонтаж» російського бізнесмена Аркадія Ротенберга.
Закінчення будівництва моста визначено у строк не пізніше грудня 2018 року.
19-кілометровий міст повинен пройти через косу Тузла і буде включати автомобільний перехід з двома смугами руху в кожну сторону і два залізничні шляхи.
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