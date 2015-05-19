Продажі легкових автомобілів у Євросоюзі зростають уже 20 місяців поспіль

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (ЄС, без урахування Мальти) у січні-квітні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 8,2% - до 4,695 млн одиниць, повідомляється у звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

Як наголошується в повідомленні, зростання продажів авто триває 20-й місяць поспіль.

Із урахуванням авторинків в Ісландії, Норвегії та Швейцарії за перші чотири місяці поточного року рівень продажів зріс на 8,1% - до 4,848 млн одиниць.

Згідно з опублікованими даними, за аналізований період усі основні європейські ринки показали зростання. Реєстрації автомобілів в Іспанії зросли на 23,9%, в Італії - на 16,2%, у Великобританії - на 6,4%, у Німеччині - на 6,4% та у Франції - на 5,6%.

Згідно з повідомленням, у квітні 2015 року порівняно з торішнім показником продажі авто в ЄС збільшилися на 6,9% - до 1,166 млн одиниць.

За підсумками місяця зростання продажів автомобілів продемонстрували всі найбільші авторинки Євросоюзу. Зокрема, в Італії було відзначено зростання на 24,2%, Німеччини - 6,3%, Великобританії - 5,1%, Іспанії - 3,2% та Франції – 2,3%. Лідерами за обсягом продажів, як і раніше, залишаються Німеччина - 291 тис. авто, Великобританія - 185 тис., Франція - 170 тис.

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Найбільше падіння продажів у квітні було відзначено на ринку Хорватії - на 19%, Нідерландів – на 4% і Бельгії - на 3,6%.

Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії у квітні 2015 року порівняно з квітнем 2014 року незначно скоротилася до 26,1% до 26,4%, а продажі порівняно з торішнім результатом зросли на 5,6% – до 304,7 тис. автомобілів. При цьому бренди, що входять до концерну, також збільшили продажі, зокрема, Volkswagen - на 5,4%, Audi - на 4,2%, Skoda - на 10,4% і Porsche - на 17,8%.

Головний конкурент Volkswagen автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, у квітні порівняно з квітнем минулого року збільшив обсяг продажів на 2,1% - до 125,6 тис. одиниць, а частка компанії незначно скоротилася до 10,8%.

Компанія Renault, що посідає третє місце на європейському авторинку, збільшила продажі в лютому на 14,9% – до 124,1 тис. авто, частка компанії на ринку зросла до 10,6% із 9,9%.

Компанія Ford збільшила продажі на 2,7%, BMW - на 11,9%, FCA - на 13,3%, Daimler - на 8% (узокрема бренд Mercedes - 3,1%).

Продажі японських автовиробників Nissan, Toyota і Mazda в Європі зросли минулого місяця відповідно на 9%, 0,2% та 12,1%, корейських Hyundai і Kia - на 8,5% та 7,2%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (ЄС, без урахування Мальти) у січні-березні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 8,6% - до 3,527 млн одиниць. За підсумками 2014 року продажі нових легкових автомобілів у ЄС збільшилися на 5,7% - до 12,55 млн одиниць.

Водночас, за перші чотири місяці 2015 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зменшилися майже на 76% - до 10,837 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.